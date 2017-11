Meteo: nonostante il maltempo dei giorni scorsi, per Luca Mercalli l'inverno sarà più caldo

VICENZA – Come sarà l'inverno quest'anno? «Con tutta onestà non possiamo ipotizzare che tipo di inverno ci attende dal punto di vista meteorologico, sicuramente è certificato l'innalzamento delle temperature medie in tutti i mesi dell'anno». E' quanto ha dichiarato all'ANSA, il meteorologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana ed esperto di cambiamenti climatici. A Vicenza, Mercalli ha precisato che «le nevicate a bassa quota registrate nei giorni scorsi non sono una sorpresa almeno per quanto riguarda la climatologia delle Alpi. Va invece constatato che negli ultimi decenni, a partire dalla seconda metà degli Anni Ottanta, abbiamo avuto un tale aumento di temperature medie che ha reso meno frequenti le precipitazioni nevose».

Secondo Mercalli altro dato indiscutibile è quello dell'aumento delle temperature medie registrate anche nel nostro Paese. «La temperatura globale è aumentata di 1 grado nell'ultimo secolo, mentre in Italia è aumentata di più, siamo attorno a 1 grado e mezzo». Termometro alla mano, staremo a vedere se il meteorologo aveva ragione.