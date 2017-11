Migranti 'protestanti' hanno passato la notte nelle parrocchie

VENEZIA – Hanno passato la notte in alcuni patronati di parrocchie i migranti che stanno dando vita a una 'marcia', con obiettivo finale Venezia, per protestare contro le condizioni di accoglienza, definite «non dignitose per la dignità umana», presenti nell'Hub di Conetta, a Cona, nel veneziano. La soluzione era stata comunicata da prefetto Carlo Boffi, al termine di un colloquio telefonico con il Patriarcato, ai manifestanti che hanno accolto la notizia con urla di gioia e grida come «viva l'Italia». «Il patriarca di Venezia - ha detto il prefetto ai manifestanti - ha dato disponibilità di alcune parrocchie della zona per accogliervi in modo di passare la nottata in un posto caldo».