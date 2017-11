Protesta dei migranti a Cona, la prefettura ne trasferisce 15

VENEZIA - La prefettura di Venezia ha disposto il trasferimento di 15 richiedenti asilo dall'ex caserma 'Silvestri' di Cona (Venezia) in altre strutture di accoglienza nel veneziano. Il provvedimento arriva in relazione anche alla 'marcia' di protesta, in direzione Venezia, attuata da oltre un centinaio di migranti che lamentano che nel centro accoglienza di Cona ci sono cattive condizioni per la loro permanenza.