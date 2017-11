Scontro tra Tir sulla A4 di stamattina, riaperta l'autostrada

TRIESTE - E' stata riaperta al traffico alle ore 10:30 l'autostrada A4 Trieste-Venezia dopo le operazioni di spostamento dei cinque mezzi pesanti coinvolti nell'incidente avvenuto stamani in prossimità dell'uscita di San Stino di Livenza. L'intervento - particolarmente complesso - è stato coordinato fra Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118 elisoccorso, Autovie Venete e soccorsi meccanici e risolto in poco più di due ore. Sono stati attivati i protocolli sottoscritti con le Prefetture, con il by pass A28/A27, la gestione del traffico in transito, la collaborazione degli enti che gestiscono le strade esterne (uscita obbligatoria a Portogruaro). Autovie Venete comunica che il traffico è ancora congestionato, ma pian piano sta ricominciando a scorrere.