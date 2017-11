Giovani, la 'prima volta' diventa virtuale

VENEZIA - L'uomo del terzo millennio è in crisi in tutte le fasce di età, giovani compresi. Un disagio che coinvolge aspetti comportamentali, sociali e relazionali. Lo sostiene, nella Giornata internazionale dell'uomo, il prof. Carlo Foresta che con la sua equipe padovana studia da anni i problemi legati alla sessualità maschile. Le prime esperienze sessuali e in molti casi la continuità di queste esperienze si realizzano e si consumano attraverso la multimedialità delle proposte. Il numero dei maschi che si tolgono la vita è circa 3-4 volte più elevato rispetto a quello delle donne.