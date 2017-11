Schianto tra auto e un camion, muore una donna e ferito il figlio di 5 anni

VENEZIA - Una donna è morta e il figlio di 5 anni è rimasto ferito l'altro pomeriggio in un incidente tra due autovetture e un autoarticolato lungo la statale 14, a San Stino di Livenza (Venezia). Le squadre dei pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il bambino dalle lamiere contorte della Fiat Punto, sulla quale viaggiava assieme alla mamma. Il piccolo poi è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. Non c'è stato invece nulla da fare per la mamma, il cui decesso è stato costatato sul posto dai sanitari del Suem 118. Illesi l'autista dell'altra auto e il conducente del camion. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, avvenuto su un ponte che attraversa un fiume.