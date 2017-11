Gioca 2 euro, vince casa e soldi a Verona

VENEZIA - Verona continua a essere baciata dalla fortuna nella lotteria 'VinciCasa', la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal. Il 5 è stato centrato a Verona, nel punto vendita Sisal in via dei Lamberti, nel quartiere di Borgo Roma. Il premio è costituito da mezzo milione di euro, ripartiti in 20 0mila euro corrisposti subito, in denaro, mentre i restanti 300 mila euro sono dedicati all'acquisto di uno o più immobili. E' la ventinovesima casa vinta in Italia da quando la formula del gioco è diventata quotidiana.