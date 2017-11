Turisti rubano gondola, ma non sono capaci di remare

VENEZIA – Un furto che ha quasi del comico, per come sono andate le cose. Volevano fare un giro romantico per i rii di Venezia i due turisti francesi che questa notte hanno rubato una gondola, trovandosi subito in difficoltà non sapendola condurre, tanto che in loro soccorso è intervenuta una 'volante' lagunare. La coppia, lei di 29 anni e lui di 41 anni, è stata denunciata per furto aggravato. La loro azione non è sfuggita a un veneziano che, all'una di notte ha chiamato il 113. I due, con evidente incapacità, hanno urtando la gondola contro la riva e altre imbarcazioni ormeggiate e si sono trovati subito in difficoltà. Le condizioni meteo poi hanno aggravato la situazione: la pioggia, il vento e la corrente hanno obbligato la gondola a strane traiettorie che l'imperizia non è riuscita a limitare. Gli agenti sono dovuti intervenire per mettere al sicuro i due turisti. Questi avevano perso del tutto il controllo del natante e, bagnati e infreddoliti, sono stati soccorsi e portati a bordo della volante lagunare, mentre veniva informato il proprietario della gondola.