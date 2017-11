Meteo: nevica intensamente su tutta la montagna veneta

ARABBA (BELLUNO) - Nevica con intensità variabile su tutta la montagna veneta con un forte vento che rende difficile lo stabilire lo spessore del nuovo manto. Secondo l'Arpav (Agenzia regionale per l'ambente del Vento) a Cortina d'Ampezzo sono caduti almeno 6 centimetri di neve con precipitazioni massime - che hanno riguardato quote fino a 600 metri - di 15 centimetri. Il calcolo comunque, rileva l'Arpav, è di stima perché il forte vento in alcuni punti ha portato il nuovo manto nevoso fino a 30 centimetri. Tra le nevicate di rilievo quelle registrate a Passo Falzarego dove sono stati registrati 35 centimetri di nuovo manto, i 31 di Asiago nel vicentino e i 27 sul monte Baldo nel veronese. Le minime sono tutte al ribasso, sulla montagna veneta, con Cortina d'Ampezzo che registra zero gradi, Arabba -2 e Sappada -1. Tutte sopra lo zero le altre minime con Belluno che si segnala con i suoi 5 gradi.