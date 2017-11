Maltempo: pioggia e vento in Veneto da stamattina. Neve anche a quote basse

VENEZIA - Pioggia e vento stanno imperversando da stamane sul Veneto. A Venezia la marea ha toccato, alle 6:21, una massima di 81 cm mentre a Chioggia, alle 6:45, è giunta fino a 121 cm. Le previsioni del Centro Maree indicano per le 19:40 una punta massima di 60 cm. Il resto della regione è interessata da precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio od occasionale temporale. Il limite della neve sarà in calo fino a 500-700 metri e temporaneamente anche più in basso