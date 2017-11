A Cosmofood lo zafferano conquista il Veneto

VICENZA - A Cosmofood, la manifestazione della Fiera di Vicenza per i settori food, beverage, lo zafferano del Veneto la fa da protagonista. L'alimento più costoso al mondo (il prezzo degli stimmi di zafferano è tra i 20-30 mila euro al kg), originario dell'Asia Minore è stato introdotto in Italia nel XIV secolo da un monaco abruzzese. In Italia si stima una forbice produttiva tra i 450-600 kg, circa 50/55 ettari impiegati e 320 imprese produttrici. Le principali realtà produttive sono al centro-sud, ma da qualche anno anche in Veneto si sta affermando la tendenza della coltivazione dei bulbi di Crocus Sativus, una coltura fino a poco tempo fa pressoché sconosciuta nella regione. Il padovano, in particolare i Colli Euganei, è uno dei territori più attivi nella coltivazione in Veneto, assieme alla Lessinia nel veronese e alla provincia di Treviso. La filiera è quasi sempre a km zero, i coltivatori vendono gli stimmi di questa spezia direttamente ai privati, ma anche a ristoranti e hotel.