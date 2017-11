Uomo ordina un boccale di birra, il barista rifiuta e lui sfonda il bar con un furgone

PADOVA -Dopo una lite con il barista ha sfondato con un furgone la vetrina di un locale di Padova, rischiando di travolgere gli avventori: per questo Mercedes Seferovic, 23 anni, è stato arrestato per tentato omicidio, danneggiamento, rissa aggravata e lesioni. La squadra Mobile di Padova ha ammanettato il giovane nomade che alle prime ore di ieri si è reso protagonista di un'azione che avrebbe potuto portare a più gravi conseguenze. La «colpa» dell'esercente è stata quella di non servire una birra all'indagato e ad alcuni suoi amici, tutti ubriachi. Dopo aver aggredito alcuni avventori Seferovic e i suoi amici sono usciti fuori dal locale e sono tornati alla guida dei rispettivi mezzi. Seferovic, al volante di un furgone, incurante della presenza di alcune decine di clienti all'ingresso del bar, si è scagliato a tutta velocità contro la vetrina del locale infrangendola e rischiando di investire i presenti che solo all'ultimo momento sono riusciti a scansarsi. L'uomo è poi fuggito, ma è stato rintracciato e arrestato.