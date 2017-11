Occupa abusivamente una casa a Venezia, denunciato ed espulso

VENEZIA - Un cittadino marocchino di 28 anni è stato denunciato per occupazione di una casa Ater a Venezia al termine di un controllo degli agenti del Commissariato di San Marco. Il giovane, trovato mentre dormiva, ha quindi ricevuto un decreto di espulsione. Un primo decreto del Questore, a cui non aveva ottemperato, gli era stato notificato nel settembre scorso dopo un controllo dei carabinieri sempre per occupazione dello stesso appartamento. E' stato quindi accompagnato presso un Centro di permanenza per i rimpatri per essere portato nel suo Paese.