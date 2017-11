Autonomia regionale: Veneto, via libera dalla commissione

VENEZIA - La quinta commissione consiliare permanente (sanità) ha dato il via libera, a maggioranza per quanto di sua competenza, al Progetto di Legge Statale n. 43, di iniziativa della giunta, relativo all'individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Erano presenti gli assessori regionali Coletto e Lanzarin, i quali hanno presentato l'art. 16 del PdLS n. 43, che riguarda il tema della salute e raggruppa le tematiche socio-sanitarie.