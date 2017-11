Marijuana in cortile di una scuola a Mestre

VENEZIA - Un sacchettino con una decina digrammi di marijuana è stato trovato nel cortile di un istituto superiore di Mestre dai carabinieri durante un controllo che ha interessato anche un'altra scuola, qui senza alcun esito. I carabinieri si sono avvalsi del supporto di una squadra di cinofili del Nucleo Carabinieri di Torreglia (Padova). Il cane antidroga si è rilevato decisivo dopo che erano stati controllati androni, aule e pertinenze al fine di ricercare tracce di stupefacenti. Controlli che hanno portato a rinvenire nel cortile una decina di grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto che non si esclude, tra le varie ipotesi, possa essere stato lanciato all'arrivo dei carabinieri dalla finestra delle aule nel sottostante giardino. L'Arma cercherà ora di appurare se la modica quantità di droga fosse destinata allo spaccio all'interno dell'istituto o detenuto per uso personale da qualche studente. Analoghi servizi verranno predisposti a sorpresa anche nei prossimi giorni presso altri istituti scolastici.