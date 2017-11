Auto precipita da un cavalcavia e piomba in agriturismo

VENEZIA - Ha perso il controllo dell'auto mentre stava affrontando un cavalcavia ed è finita nel parcheggio sottostante di un agriturismo, restando ferita in modo serio. E' successo ad una donna che si trovava alla guida della sua Volkswagen Passat, a San Stino di Livenza (Venezia), in via Piancavallo. Da accertare ancora cosa le abbia fatto perdere il controllo della vettura. La squadra dei pompieri di Portogruaro ha messo in sicurezza l'auto e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorso alla donna, stabilizzata dal personale sanitario per essere trasferita in elisoccorso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.