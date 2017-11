Eventi a Venezia, ecco cosa fare venerdì 11 ottobre

VENEZIA – Dalle feste della tradizione, all'arte, passando per la musica e lo spettacolo. Ecco qualche consiglio per iniziare al meglio il fine settimana.

Festeggiamenti di San Martino

Marghera festeggia San Martino 2017. Venerdì 10 novembre alle 10 in sala consiliare saranno consegnati ai bambini i dolci tipici della festa. Sabato 11 novembredalle 15.30 degustazione S. Martino e castagne. Domenica 12 novembre 2017 la tradizionale Festa di San Martino fronte Piazzale Parrocchia Madonna della Salute a Catene e Mercatino dell’usato presso il Parco Catene.

Le stanze del vetro

L’esposizione dedicata a Vittorio Zecchin e ai vetri trasparenti realizzati per Cappellin e Venini. La mostra dell’artista e pittore muranese, che ha fatto la storia del vetro del Novecento, si intitola «Le stanze del vetro» e terminera' il 7 gennaio 2018, presso la splendida Isola di San Giorgio Maggiore. I manufatti della Cappellin Venini si differenziarono subito dalle coeve realizzazioni muranesi, spesso connotate da eccessivi virtuosismi, per le proporzioni classiche e le linee di notevole essenzialità. Toni delicati, proporzioni classiche e linee minimali caratterizzano le 250 opere monocrome in vetro soffiato che documentano la produzione di Zecchin a partire dal 1921, quando il grande artista venne chiamato a ricoprire il ruolo di direttore artistico alla V.S.M. Cappellin Venini & C., la vetreria fondata nello stesso anno dall’antiquario veneziano Giacomo Cappellin e dall’avvocato milanese Paolo Venini. Per le tue prenotazioni individuali, o di gruppi: Hotel Germania: 0421.381223, info@hotelgermania.net.

Comicità

Venerdì 10 e Sabato 11 novembre alle 21 al Cafè Sconcerto, gli Gnomiz in «Gnomiz Comedy Show». il nuovo esilarante spettacolo degli Gnomiz dove i due ex anonymous di Zelig si cimentano in voli pindarici, monologhi esilaranti, storie di vita vissuta e improvvisazione che vedrà coinvolto il pubblico in un viaggio comico tra vertigini, separazioni, adolescenti, religione, social media e storie che proprio dal pubblico nasceranno e prenderanno vita.

A Teatro

È la sera di Natale e nel salotto di Maddalena e Antonio Villardier si aspettano ospiti per la cena. La situazione si complica quando Maddalena si rende conto che saranno in tredici a tavola ed essendo superstiziosa cerca in ogni modo di modificare il numero dei partecipanti. Non si contano così i maldestri sotterfugi per trovare un quattordicesimo ospite o per fare in modo che uno dei tredici previsti se ne rimanga a casa. Ma ogni tentativo sembra rivelarsi inutile o addirittura ingarbuglia ulteriormente la situazione tanto da rendere l’appuntamento una vera e propria cena impossibile. Con questo classico della commedia brillante il Piccolo Teatro città di Merano si presenta al pubblico con un numeroso e frizzante cast dopo aver festeggiato i 60 anni di attività in questo intenso 2017.