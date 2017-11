Premi: il Radicchio d'Oro va a De Sica e Altan, ma anche Reyer Basket Venezia

TREVISO - Christian De Sica, Francesco Tullio Altan e Vincenzo Mollica sono tra i vincitori del Radicchio d'Oro 2017, la cui cerimonia si svolgerà il 13 novembre al teatro Accademico di Castelfranco Veneto (Treviso). Il premio, ideato dal ristoratore castellano Rino Fior, è diviso in dieci categorie. Per lo Spettacolo la scelta è caduta a Christian De Sica, per la cultura a Francesco Tullio Altan, per l'Informazione a Vincenzo Mollica, per il Giornalismo a Carlo Sassi, Antonello Colonna e Davide Paolini per la Gastronomia, per lo Sport alla squadra del Reyer Basket Venezia. Tra gli altri premi, le segnalazioni dalla 'Terra Veneta' hanno interessato Giovanni Andrea Zanon (musica) e Sammy Basso e Aiprosab Onlus (impegno civile). Il clou della cerimonia sarà all'Hotel Fior presente, tra gli altri, Alice Rachele Arlanch Miss Italia 2017, madrina del premio.