Dipendenze patologiche, oltre 4.500 under 29 in cura in Veneto

VENEZIA - Sono sempre più giovani e più 'trasversali' gli utenti dei Sert in Veneto: nel 2016 i servizi pubblici per le dipendenze della Regione Veneto hanno avuto in cura 4.564 giovani under 29, con un netto incremento della fascia adolescenti 14-18. Le sostanze di abuso sono le più varie: dall'alcol alle 'smart drugs', dai cannabinoidi al gioco patologico. «Sono dati preoccupanti che rappresentano solo la punta dell'iceberg del consumo problematico di sostanze da parte dei giovani - commenta l'assessore regionale al sociale e alle politiche giovanili, Manuela Lanzarin - E' ormai evidente come l'abuso di sostanze sia un comportamento abituale, spesso associato al divertimento e allo svago, trasversale a tutte le categorie sociali e presente in maniera significativa in tutte le aree della regione, nessuna esclusa. E' un problema – prosegue Lanzarin – che interpella gli operatori della prevenzione e che impone nuove modalità di aggancio nei confronti dei giovani, e in particolare gli adolescenti, nei loro luoghi di vita, di socializzazione e di svago. Da qui la scelta della Regione Veneto di investire 420 mila euro in nuovi progetti di sensibilizzazione e contatto con i giovani, in particolare nei luoghi del divertimento».