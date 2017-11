Treni regionali in Veneto, sono puntuali il 93%

VENEZIA - E' stata del 93% la puntualità e del 99,2% la regolarità delle corse di Trenitalia in Veneto nei primi 10 mesi 2017. Lo rende noto Trenitalia che rileva come solo lo 0,3% delle corse sono state cancellate per cause imputabili alla società. Nell'analisi si evidenzia che a settembre il 93,2% dei clienti è stato soddisfatto del viaggio (+6,9 % in due anni). Per Trenitalia 93 treni su 100 sono stati puntuali, meno di 1 su 100 cancellato. La puntualità reale, che include i soli treni arrivati entro i 5 minuti dall'orario previsto, è del 93%, l'indice di regolarità, che misura le corse effettuate rispetto alle programmate, è del 99,2%. E' sopra la media generale l'arrivo in orario dei treni nelle ore di punta del mattino: nella fascia 6-10 è il 93,9% ad arrivare puntuale. Sono indici che, considerando le sole cancellazioni (0,3%) e ritardi (2,2%) imputabili a Trenitalia, salgono al 99,7% come regolarità e 97,8% per la puntualità. Il 94,9% degli intervistati ha detto che avrebbe usato nuovamente il treno per un viaggio.