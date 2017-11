Droga a Mestre, sequestrato 1 chilo di eroina

VENEZIA - Tre arresti e il sequestro di un chilogrammo di eroina pura, che una volta suddivisa in dosi sul mercato ha un valore di circa 14mila euro: è il bilancio dell'operazione antidroga compiuta dai carabinieri di Mestre. Sono stati arrestati in flagranza di reato due albanesi – Shati Olgert e Bezhani Sokol, entrambi di 25 anni – e un tunisino, Tababi Aboutaleb, di 23. I due albanesi stavano cedendo al tunisino i due panetti di eroina quando sono intervenuti i carabinieri, che li avevano seguiti. Il tunisino ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dai militari dell'arma, presenti in zona sia in divisa che in borghese. A bordo di una delle due auto usate dagli albanesi c'era anche una ragazza romena che è stata denunciata a piede libero per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono in corso controlli per stabilire se ci sono connessioni con i due albanesi arrestati ieri a Padova dalla Polizia perché trovati in possesso di quasi 60 chili di eroina.