Alla guida ubriachi a Padova, 20 patenti ritirate

PADOVA - Venti automobilisti sono stati privati della patente perché trovati positivi all'alcoltest dalla polstrada di Padova. Il servizio è stato svolto dagli agenti nella città euganea dove sono stati controllati complessivamente 273 conducenti di cui 19 sono risultati positivi all'alcool e uno anche all'uso di sostanze stupefacenti. Due i mezzi sequestrati per la confisca. Il tasso alcolemico più elevato,2.18 g/l, è stato riscontrato in una ragazza di 22 anni, proveniente da un locale del centro. Un giovane di 24 anni risultato positivo all'alcoltest, con un valore pari a 0.78G/L., per evitare di sottoporsi al test inerente alle sostanze stupefacenti, è fuggito a piedi, lasciando sia i documenti che il proprio veicolo nei pressi del controllo di polizia.