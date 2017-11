Eseguiti con il robot 5 interventi di protesi al ginocchio. E' la prima volta in Italia

VERONA - Sono stati portati a termine consuccesso e per la prima volta in Italia alla clinica S. Francesco di Verona 5 interventi di sostituzione protesica totale di ginocchio mediante procedura robotica. A eseguirli nella struttura è stato il dott. Piergiuseppe Perazzini, che ha introdotto nel 2011, per primo in Europa, la chirurgia ortopedica con tecnologia robotica, sviluppata negli Usa, con interventi di protesi parziale di ginocchio e di anca. «La chirurgia protesica totale di ginocchio robotizzata – spiega Perazzini – rappresenta la forma più avanzata e innovativa del trattamento sostitutivo di questa complessa articolazione. La nuova metodica applicata consente di impiantare una protesi totale con una maggiore precisione e un perfetto bilanciamento legamentoso rispetto alla tecnica tradizionale - prosegue - Questi elementi sono fondamentali per un più rapido recupero funzionale dell'articolazione e per la durata nel tempo dell'impianto».