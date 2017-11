Eventi a Venezia, ecco cosa fare mercoledì 8 novembre

VENEZIA – Spettacolo, musica e party. Non manca nulla al mercoledì della Serenissima. Ecco qualche consigli per viverlo al meglio e non perdere gli appuntamenti più interessanti.

A Teatro

Al Nuovo Teatro, lo spettacolo «Locandiera B&B» con Laura Morante e con Giulia Andò, Bruno Armando, Eugenia Costantini, Vincenzo Ferrera, Danilo Nigrelli, Roberto Salemi. In un’antica villa che sta per essere trasformata in albergo, Mira si ritrova coinvolta in una strana cena organizzata dal marito con ambigui uomini d’affari. Il marito non si è presentato e tocca a lei gestire una serata di cui non capisce clima e finalità. Il suo unico punto di riferimento, il contabile della società, a metà della cena se ne va senza spiegazioni lasciandola in balia degli ospiti.Finché arriva uno sconosciuto che le chiede una stanza per riposare. I due sembrano irresistibilmente attratti e Mira si appoggia a lui per affrontare una situazione al limite del lecito, mentre via via si aprono squarci inquietanti sulle attività del marito assente. Col procedere della notte, il gioco si fa sempre più pericoloso e ineluttabile. Ma che parte ha Mira? Davvero è così ingenua e sprovveduta come ci ha lasciato credere? Humor nero, intrighi, crimini, infatuazioni, la commedia di Edoardo Erba, disegnando il sorprendente profilo di Mira, traccia con surreale leggerezza un inedito ritratto dell'Italia di oggi, un Paese amorale, spinto dal desiderio di liberarsi, una volta per tutte, del proprio passato, ingombrante e ambiguo, e ricominciare daccapo. Info e biglietti: www.teatrostabileveneto.it.



Musica

Al Centro Culturale Candiani alle 21, Il trio Bedin, Ponchiroli, Sella invita tutti alla presentazione del nuovo vinile da collezione. Un concerto unico e innovativo per celebrare la versione limitata in vinile bianco di «T&nCò» a cura di Vannuccio Zanella per la M.P. & Records, prodotto e distribuito da G.T. Music Distribution di Antonio Destra.

Concerti e gusto

Al Laguna Libre dalle 20.30, una nuova serata Food&Jazz che affianca alla cucina, talentuosi musicisti che si esibiscono con proposte musicali piacevoli e mai banali. Questo mercoledì sera spazio a tre giovani musicisti Smith Edoardo: pianoforte, Marcello Alemanno: basso, Antonio Fiorino: sax contralto, Giacomo Pastor: sax tenore. Il gruppo nasce dall'ensemble del laboratorio di musica insieme, ad indirizzo Jazz, in seno all’Accademia musicale Giuseppe Verdi. Il laboratorio, partito già da alcuni anni, punta a stimolare gli allievi verso un approccio più creativo all’atto del suonare, stimolando, attraverso nozioni di armonia e pratica di improvvisazione , una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno del processo interpretativo. Per informazioni e prenotazioni: 0412 440031, nfo@lagunalibre.it, www.lagunalibre.it.

Party

All'Hard Rock Cafè Venezia, l’appuntamento con il dj set del mercoledì. Dalle 19 alle 23, il Dj che avrà il compito di farci scatenare sarà dj Paolo Esse.