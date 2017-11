Polvere sospetta in un pacco alla Posta, intervengono i Vigili del Fuoco

VICENZA - Intervento dei vigili del fuoco al centro di smistamento postale di Trissino dopo che da un pacco è uscita della sostanza sospetta. L'allarme è stato dato poco dopo le 9:00 quando i dipendenti si sono accorti che da un plico stava uscendo della polvere. La verifica è ancora in fase di identificazione da parte dei vigili del fuoco di Arzignano e degli operatori Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) di Vicenza che hanno isolato e recuperato la sostanza, inviandola per gli esami al laboratorio zooprofilattico di Legnaro. Le persone che si trovavano all'interno del centro non hanno presentato alcun sintomo, ma sono stati trattenuti in attesa dell'esito dell'analisi della sostanza. All'interno del centro c'erano 17 persone che sono state visitate da un operatore sanitario del suem 118.