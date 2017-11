Padova, scovati 60 kg di eroina in mano a due 'grossisti'

PADOVA - La squadra Mobile di Padova ha arrestato due persone in un'operazione antidroga che ha portato anche al sequestro di 60 chili di eroina. La droga è stata trovata in un appartamento nel centro del capoluogo euganeo. I due arrestati, nell'operazione, coordinata dal Pm padovano Benedetto Roberti, sono considerati dagli inquirenti grossisti di fondamentale importanza per lo smistamento di droga a Padova. L'eroina, confezionata in vari panetti, avrebbe fruttato agli spacciatori oltre due milioni di euro.