Gondola traghetto e giri gratis per i veneziani

VENEZIA - La costruzione di una gondola da traghetto, quelle usate per passare da una sponda all'altra del Canal Grande, è stata resa possibile dalle royalty dalla vendita dei capi d'abbigliamento con il logo ufficiale dei gondolieri. Ma in un futuro non lontano, grazie ai prossimi proventi, potrebbe maturare la possibilità per i residenti di godere del piacere di un giro gratuito tra i canali a bordo della tipica barca veneziana. Per Aldo Reato, presidente dei bancali, l'associazione dei gondolieri, la costruzione della gondola «E' il segno che Venezia è viva, che va avanti con le sue attività tradizionali, in primo luogo la cantieristica e l'artigianato». Poi svela che il prossimo progetto è quello di dare un aiuto ai veneziani, ai residenti, affinché si riapproprino di Venezia via 'acqua'. Le prossime royalty, così, potrebbero essere usate «per avviare un sistema gratuito di giri in gondola riservato agli anziani, ai giovani, ai cittadini, attraverso accordi con le diverse realtà associative presenti in città».