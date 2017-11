Italiano scopre una falla nel browser Tor, e regala la scoperta

VENEZIA - «Stavo facendo altre attività di ricerca in rete quando ho trovato qualcosa che non mi tornava, c'era un tassello diverso da quello che avrebbe dovuto esserci. Così in un'ora di controlli sono arrivato a scoprire nel sistema un baco che di fatto vanifica il concetto stesso di anonimato che caratterizza il sistema Tor». Così Filippo Cavallarin, 35anni del Lido di Venezia, titolare della società mestrina WeAreSegment.com, spiega come ha scoperto una falla in 'Torbrowser', il sistema che permette di navigare in modo anonimo su Internet senza lasciare traccia. Per la sua scoperta non ha voluto nulla. «Vendere questa scoperta avrebbe significato rendersi inconsapevolmente complice di qualsiasi cosa, magari avrebbe anche potuto costare la vita a qualcuno».