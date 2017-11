La marea a Venezia arriva a toccare i 127 centimetri

VENEZIA - Ha toccato una punta massima di 127 centimetri, uno in più rispetto alla segnalazione iniziale, la marea registrata questa notte alle 23.50 a Venezia. Lo rileva il Centro maree del Comune sottolineando che la rilevazione è stata effettuata al mareografo di Punta della Salute. E' da qualche anno che non si verificava un fenomeno di questa intensità:l'ultima volta che si sono registrati valori superiori ai 125 centimetri è stato il 12 febbraio 2013, giorno in cui la mareaha raggiunto i 143 centimetri.