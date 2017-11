Neonata morta trovata tra i rifiuti. Si cerca di fare luce sul raccapricciante ritrovamento

VENEZIA - Il corpo di una neonata, con tracce ancora di cordone ombelicale, è stato rinvenuto da alcuni operai durante le fasi di lavorazione in un centro raccolta rifiuti a Musile di Piave (Venezia). Il corpicino, in avanzato stato di decomposizione, era avvolto in un sacchetto. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato e le indagini sono condotte dai carabinieri di San Donà di Piave e di Mestre. L'autopsia, che sarà disposta dalla procura di Venezia, dovrà stabilire le cause della morte, e se la bimba è stata abbandonata quando era ancora viva.

Gli inquirenti stanno ora cercando di stabilire l'origine del sacchetto che conteneva la piccola, arrivata con un camion venerdì nell'impianto di stoccaggio rifiuti, che provengono da diverse regioni d'Italia. Secondo quanto emerso da un primo esame, la piccola era morta da almeno una settimana. Si sta ance cercando di capire se il corpicino sia stato gettato in un cassonetto per l'immondizia indifferenziata o in uno per la raccolta del vetro. Il problema è che nella fase automatica di apertura, il sacchetto contenente la neonata è stato aspirato e distrutto. Ciò di cui al momento si è certi è che il corpo della piccola è stato prima gettato in un contenitore di rifiuti e poi è giunto a Musile di Piave dopo diversi passaggi.

Il commento del sindaco

Il sindaco di Musile di Piace, Silvia Susanna, ha commentato la vicenda sottolineando che «l’azienda in questione tratta rifiuti che arrivano da diverse zone d’Italia e quindi il piccolo corpicino potrebbe non provenire da qui e neppure dal sandonatese. [...] Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno portato a un simile comportamento - spiega il primo cittadino - Quanto accaduto deve far riflettere soprattutto se legato a eventuali disagi sociali di cui ancora non siamo a conoscenza. Le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine aiuteranno comunque a far luce sulla vicenda».

Un altro caso

