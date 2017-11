Barca a vela si incaglia nel fiume Livenza: salvati dai vigili del fuoco

VENEZIA - E' stata salvata dai vigili del fuoco una coppia di coniugi francesi rimasti incagliati con una barca a vela di circa 12 metri a ridosso del molo di ponente del fiume Livenza a Porto Santa Margherita di Caorle. L'allarme è stato dato dalla Capitaneria di porto alle 16, per l'impossibilità di prestare soccorso via acqua sia per la posizione della barca, troppo sotto costa, che per il mare agitato e la presenza di forte vento. I vigili del fuoco, intervenuti con l'elicottero Drago 82, hanno calato un soccorritore sulla barca, che si è sincerato delle condizioni della coppia, mentre un secondo è stato calato sul molo.