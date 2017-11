Sgominata la banda dei furti in appartamenti

PADOVA - Sei albanesi, ritenuti responsabili di decine di furti in appartamenti in varie aree del Nord Italia, anche in presenza di persone all'interno delle case, sono stati tratti in arresto dai carabinieri di Padova. Due di loro erano fratello e nipote dell'autista dell'Audi gialla che aveva messo in scacco il Nordest nell'inverno del 2016. I ladri in più di un'occasione, per garantirsi la fuga, non hanno esitato a saltare da altezze vertiginose e a speronare le auto degli investigatori che li inseguivano. Nel loro gergo i Carabinieri erano i 'neri'. Dopo i colpi si vantavano delle loro capacità sbeffeggiando le vittime che non si erano accorti della loro presenza in casa. Dopo l'ennesima razzia erano pronti a lasciare il territorio nazionale. Recuperata refurtiva per oltre 100.000 euro. I dettagli dell'operazione verranno illustrati durante una conferenza stampa alle ore 11:30 presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Padova.