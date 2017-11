Medico rischia di morire soffocato da un paziente che lo prende per il collo

VICENZA - Un paziente del reparto psichiatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza ha preso per il collo la dottoressa di turno pretendendo che gli fosse chiamato un taxi per tornare a casa. Il fatto è accaduto al termine di una sfuriata del paziente che pretendeva, contro il parere dei medici, di essere dimesso. Purché smettesse di stringere il collo del medico, è stato accontentato, ma il personale ha anche contemporaneamente avvisato la polizia.

L'intervento delle forze armate

L'uomo è stato quindi bloccato in strada, ma lo spray al peperoncino non è stato sufficiente a fermarlo: ha ferito un poliziotto prima di essere reso inoffensivo da una iniezione di calmante praticata dal medico del Suem 118 intervenuto sul posto. L'uomo è stato denunciato per resistenza e lesioni - il poliziotto ferito ne avrà per cinque giorni - ma pesa il dubbio sulla sua effettiva imputabilità. La sua capacità di intendere e volere è molto compromessa e del resto i medici della psichiatria non volevano affatto dimetterlo dal reparto di cura.