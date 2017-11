Eventi a Venezia, ecco cosa fare venerdì 3 novembre

VENEZIA – Cultura, spettacolo, musica e tanto altro nel venerdì veneziano. Ecco qualche consiglio per non perdere gli appuntamenti migliori.

Mostre

La Fondazione Musei Civici realizza a Palazzo Ducale una mostra che vuole raccontare la storia di Porto Marghera conciliando la storia con la suggestione, il dato oggettivo con il dato creativo, l’elemento produttivo con quello evocativo. Un’esposizione che utilizza opere, documenti e immagini di sintesi dell’intero contesto, simboliche e autentiche al tempo stesso, capaci di ripercorrere lo sviluppo di Porto Marghera, con rigore e leggerezza immaginativa, utilizzando come fossero le parole di una lunga narrazione le materie prime da cui tutto è iniziato. Il percorso della mostra, ospitata nell’Appartamento del Doge a Palazzo Ducale, si snoda in una sequenza non cronologica e neppure storica, perché davanti alla storia e alla cronologia si proporrà il valore dei materiali. Per informazione: www.portomarghera100.it.

Teatro

Al Teatro Toniolo «Con la testa e con il cuore si va ovunque»: Giusy Versace sbarca a teatro e non poteva mancare la sua presenza nemmeno in terraferma, a Mestre. Il suo spettacolo, tratto dall’omonimo best seller Mondadori, è il racconto di una donna coraggiosa che ha fatto di un evento drammatico uno stile di vita solare e pieno di energia. L'appuntamento da non perdere è per venerdì 3 novembre. L'intero incasso sarà devoluto all'associazione Disabili No Limits Onlus. Giusy Versace porta in scena la sua incredibile storia, un esempio per tutti non solo per le persone disabili. Con lei un cavaliere d’eccezione, il popolare ballerino Raimondo Todaro con il quale vinse nel 2014 la decima edizione di Ballando con le Stelle. Accanto a lei un altro angelo custode, un amico e un grande artista, il cantante pop Daniele Stefani. Diretti da un dei registi più innovativi della scena italiana, Edoardo Sylos Labini, con le coreografie di Matteo Bittante e dello stesso Todaro, Giusy saprà emozionarci ancora una volta, facendoci ridere, piangere e riflettere, in questa nuova sfida sui palcoscenici teatrali.

Spettacolo

Lercio sbarca al Centro Sociale Rivolta con il suo «live show»: l'appuntamento con la comicità del giornale satirico più famoso del web è per il 3 novembre a partire dalle 21. Apertura cancelli alle 19. All'interno del Rivolta saranno attive l'osteria e la pizzeria dove sarà possibile gustare ottime pizze e piatti preparati con materie prime di qualità selezionate dai produttori del territorio accompagnati da ottime birre artigianali. Lercio live è il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di lercio.it. Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d'Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all'insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione. Lercio.it è il più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, ha ottenuto negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, vincendo svariati premi: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 5 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del web). Dal 2014 è presente stabilmente nei palinsesti di Radio 2 col notiziario satirico «TG Lercio», andato in onda anche su Rai 3 in occasione del concertone del 1° maggio.

Musica live

Al San Duich Bar alle 18, gli scoppiettanti «Al & Jay», duo bassanese nato dall'evoluzione degli «Zingari di Via dei Randagi 23», ritornano a scuotere la Serenissima con il loro originale Funky, Reggae, Blues. Aperitivo dalle 18 a due passi dalla sede centrale Ca' Foscari. Sul palco Alessandro Brunetta: Sax, Clarinetto, Armoniche; Jay Zonta: Ukulele, Chitarra, Armoniche, Voce.