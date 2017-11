Padova, tampona un'auto e finisce con il trattore in un fossato

PADOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti a Pernumia in provincia di Padova per soccorrere un agricoltore finito con il trattore in un fossato. L'uomo, di 77 anni, di Monselice, stava percorrendo la via, quando probabilmente per un malore ha prima tamponato un'auto che precedeva il mezzo agricolo per poi finire nel canale di fianco la strada. La squadra dei vigili del fuoco di Abano ha messo in sicurezza il trattore e aiutato il personale del 118 a estrarre l'uomo dall'abitacolo del mezzo agricolo. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e portato in ospedale. La polizia stradale di Padova ha eseguito i rilievi dell'incidente.