Muore investita da un furgone mentre era in bici

ROVIGO - Una donna di 68 anni, Daniela Gennari, pensionata, è morta in seguito a un incidente mortale avvenuto a Loreo, in provincia di Rovigo. La donna è stata investita in bicicletta a pochi metri da casa da un furgone in dotazione all'Auser che porta pasti a domicilio. Inutili i tentativi di soccorso. La donna è morta poco dopo l'incidente la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri.