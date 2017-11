Cade dalle scale di casa, muore una ragazza di 19 anni

PADOVA - Una studentessa universitaria diciannovenne, Chiara Zacchin, è morta ieri a Veggiano vicino a Padova dopo essere caduta dalle scale della casa in cui viveva con la sorella. A trovarla è stata proprio quest'ultima, di due anni più grande. In base ai primi accertamenti dei carabinieri, la caduta sarebbe stata accidentale e non sarebbe riconducibile a intervento di altre persone.