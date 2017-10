Padova, all'ospedale Giordani niente aree gratis

PADOVA - Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, sgombra il campo dall'ipotesi che il futuro ospedale di Padova, se non sorgesse sull'attuale policlinico, possa disporre di «aree comunali cedute gratuitamente». Lo precisa in una lettera inviata al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Mi corre l'obbligo di precisare - scrive - l'assoluta inefficacia della nota protocollo del 12/11/2016 a firma dell'allora Sindaco Massimo Bitonci, con la quale egli 'confermava' all'Azienda Ospedaliera la cessione gratuita dell'area pubblica a Padova Est». Questo perché, spiega Giordani, «il Consiglio Comunale (organo competente a deliberare) non solo non l'aveva previamente autorizzata, ma era anche decaduto poche ore prima dell'invio di tale missiva». Giordani si dice pronto ad approfondire tutta la tematica, riguardo alle soluzioni progettuali elaborate dalla sua amministrazione per il rifacimento dell'ospedale di Padova in via Giustiniani «in occasione del Tavolo tecnico con la regione previsto il 6 novembre».