Mostra di Treviso su August Rodin: il 'Bacio' è osé e Facebook lo rifiuta

TREVISO - Facebook non farà promozione alla mostra di Treviso su August Rodin utilizzando l'immagine della celebre statua del 'Bacio'. Lo ha comunicato lo stesso social a Linea d'Ombra lo studio trevigiano specializzato in grandi mostre d'arte che a Facebook aveva chiesto di utilizzare l'immagine dell'episodio di Paolo e Francesca nel Canto V dell'Inferno di Dante, per la promozione della mostra dedicata allo scultore francese. «Mostra eccessivamente il corpo o presenta contenuti allusivi», spiega il social nella nota inviata agli organizzatori suggerendo «di utilizzare contenuti che si concentrano sul prodotto o servizio, evitando allusioni di natura sessuale». «Può un'immagine - risponde il responsabile di Linea d'Ombra Marco Goldin - simbolo della storia dell'arte essere paragonata a una qualsiasi immagine di carattere sessualmente esplicito? In una Rete invasa da orribile pornografia vogliamo davvero equiparare i nudi rinascimentali a immagini che invece circolano liberamente?». La domanda pare lecita.