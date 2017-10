Eventi a Venezia, 10 cose da fare la notte di Halloween

VENEZIA – Per la notte più spaventosa dell'anno la città diventa tenebrosa. Ecco i nostri consigli sugli eventi da non perdere.

Halloween a Mestre

Dopo il successo dell'edizione estiva torna «Happy Friday Mestre», l'edizione speciale in occasione di Halloween. Il 31 ottobre eventi e animazione dalle 15.30 alle 23. Le strade del centro saranno animate da spettacoli, musica e promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderenti. In occasione dell'evento la mostra «Attorno alla Pop Art nella Sonnabend Collection» al Centro Culturale Candiani rimarrà aperta fino alle 22.

Venezia da brividi

La notte del 31 Ottobre alla scoperta dei più sanguinosi delitti, le misteriose leggende ed i bacari più gustosi, tra le suggestive calli di questa affascinante città. Vivrai la città come non l’avresti mai immaginata, alla scoperta dei suoi scorci più tenebrosi e suggestivi. Ascolterai le storie e vedrai i luoghi in cui vissero streghe, alchimisti, fantasmi, atroci assassini e dove ancora oggi si dice si aggirino presenze inquietanti. Dalla terrificante storia vera di De Biasio e il suo orrido sguazeto, alla piccola bara bianca che riaffiora sull’acqua nelle notti di nebbia, o ancora il fantasma del Levantino con il cuore in mano, la casa maledetta e molto altro ancora. Tra un mistero e l’altro, allieteranno la serata, delle brevi soste con deliziosi cicchetti e ombre da gustare in tipici bacari veneziani. Ritrovo alle 18.45 di fronte alla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia. Informazioni e prenotazioni: info@associazionedaichesiva.it.

A lume di candela

Ritorna ad animare Piazze, Biblioteche, locali, Ville e Parchi della Riviera del Brenta la rassegna «Riviera a lume di candela» che offre originali e suggestive opportunità di visita sul fil rouge delle esperienze emozionali legate alla luce naturale delle candele, elemento che caratterizza tutti gli appuntamenti in programma e scelto con la volontà di ricreare il più possibile l’atmosfera che si respirava nelle epoche in cui le Ville furono costruite. Dopo un anno di arresto, riprende con nuova forza questa rassegna, ricca di iniziative dedicate principalmente a famiglie e bambini per il ponte di Ognissanti che riporta l’attenzione sulle tradizioni dei nostri luoghi accanto a quelle d’importazione americana. Così, dal 28 ottobre al 3 novembre, alla luce delle candele, si alterneranno numerosi performers che offriranno il meglio del proprio repertorio, tra narrazioni, fiabe, musica, degustazioni, attività didattiche, percorsi guidati e feste a tema. Per informazioni: 041/5600690, villawidmann@servizimetropolitani.ve.it.

Halloween rock

«Creepy Halloween: the mad house show». Non tutti i pazzi stanno al manicomio, dicono. Infatti il 31 Ottobre saranno ospitati tutti nella Hard Rock Cafè Mad House. Il Party conclusivo del Creepykend più spettacolare e spaventoso di sempre, con doppio dj set: dalle 19 fino a chiusura si alterneranno sullo stage Dj Fabio Gerbino e il mitico Gosso's Party (Giorgio Gozzo) from Rumatera. Non perdete l'occasione di vivere una serata fuori dagli schemi. Ad aspettare i partecipanti ci saranno un menu dedicato, angolo photoshooting, dancefloor ed un'intera Mad House pronta a curare ogni vostro disturbo.



Halloween esclusivo

All'Hilton Molino Stucky Venice, la notte più tenebrosa dell'anno allo Skyline Rooftop Barnell'atmosfera veneziana per un esclusivo party di Halloween. Serata di intrattenimento con live music dalle 21 alle 22 e dj set fino alle 2. Sarà presente una truccatrice a disposizione per tutta la serata. Ospite della serata: Michela Parolin. Info e contatti: 041 2723316, vcehi_fb@hilton.com.

Mostruoso Piraghetto

Martedì 31 ottobre, appuntamento al parco Piraghetto. Per tutto il pomeriggio fino a sera, musica dal vivo, popcorn, zucchero filato, fantasmi, mostri, zucche, braccialetti luminosi, danze, giochi, sorprese, vin brûlé e caramelle. Inoltre ci saranno spaventose attività, come il trucca bimbi, per trasformare la propria faccia in un terribile mostro, e l'invenzione di una storia mostruosa, per impaurire gli amici con una lettura da urlo. «Che tu sia travestito o meno, che ti piacciano i vampiri o non sopporti la zucca nemmeno cotta, che tu sia appassionato del genere horror o preferisca le storie a lieto fine, vieni a festeggiare con noi la notte delle streghe. Vedrai che martedì 31 ottobre al Piraghetto sarai trascinato in una atmosfera davvero magica. Facciamo insieme l'incantesimo e accendiamo la fantasia».

Aperitivo in Fondamenta

L'Aperitivo in Fondamenta della Misericordia è un must. Presso Il Remo d'Oro troverete dei Cocktails speciali ad opera del grande barman Peppino. Ascolterete i grandi classici Funk&Disco mixati in vinile da Paina. L'atmosfera è unica e verrete trasportati dal fruscio caldo e analogico dei dischi di personaggi che han fatto la storia della black music del calibro di Rufus Thomas, Marlena Shaw, Jimmy Castor Bunch, Black Heat, The Meters, Cold Blood, Charles Writh, ma anche più famosi come il king James Brown o Wilson Picket e tanti altri.

Notte da brivido in villa

A Villa Barbarich e Ristorante Malipiero, la notte più spaventosa dell’anno! Un aperitivo terrificante e una speciale cena nelle sale nobili della Villa, accompagnate da dj set per regalarvi un brivido di emozione davvero infernale. Aperitivo a partire dalle 19.30. Cena dalle 21. Ingresso selezionato. È gradito abbigliamento a tema. Per maggiori info e prenotazioniI: 041 979002 o info@villabarbarich.com.

Halloween e movimento

L’associazione Proloco Lido di Venezia e Pellestrina organizzano una festa dedicata a bambini, ragazzini e famiglie in occasione di Halloween lungo le strade del Gran Viale a Lido di Venezia Alle 17 apertura della manifestazione con benvenuto e spiegazione del contest per i travestimenti più belli. Possibilità di truccarsi presso stand della Croce Rossa. Dalle 18 alle 19 balli nei vari punti del Gran viale: dinnanzi alla zona tra magiche voglie e garbisa vi sarà una masterclass aperta a tutti di Zumba fitness e musica latina americana a cura di Elisabetta Pierazzo e asd wellness and fitness. Presso ponte di piazzetta Lepanto dalle 18 alle 20 vi sarà un bellissimo evento di Tango di strada a cura di Tango Venice scuola Dinzel Internazionale con la partecipazione speciale di una delle più mitiche milonguere di tutti i tempi. Alle 19 partenza di un allenamento di Nordic Walking.

Al cinema

Ritorno sul grande schermo di un indimenticabile cult movie: «Shining», diretto da Stanley Kubrick e magistralmente interpretato da un iconico Jack Nicholson. A 40 anni della pubblicazione del best seller con cui Stephen King terrorizzò i lettori di tutto il mondo, torna al cinema il miglior horror di tutti i tempi per un evento speciale che proporrà anche la proiezione dell’inedito cortometraggio intitolato «Work and play», che come gli spettatori più attenti ricorderanno rende omaggio alla frase che Jack Torrance, il personaggio protagonista del film, scrive ossessivamente sulla sua macchina da scrivere. Un appuntamento eccezionale per tutti gli appassionati di Stephen King, che vive un nuovo momento di consacrazione come autore di straordinario talento amatissimo dal grande pubblico Di seguito date e orari di programmazione: 31/10 Giorgione movie d'essai, 16.30 / 19/ 21.30; 1/11 Multisala Rossini, 16.30 / 18.50 / 21.30; 2/11 Multisala Rossini, 18.50 / 21.30.