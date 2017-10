Un uomo muore dopo che aveva preso fuoco il materasso

VENEZIA – Muore a Vicenza dopo che aveva preso fuoco il materasso del letto, ma la probabile causa è tuttavia un malore. E' accaduto poco prima della mezzanotte, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Vicenza per un principio d'incendio di un materasso: il proprietario dell'abitazione è morto, probabilmente per un malore. L'allarme è stato dato dalla moglie dopo che l'uomo 81enne si è accasciato in bagno, dopo aver portato all'esterno un pezzo di materasso in lattice, bruciato da un principio d'incendio innescato da uno scaldino. Ora di dovranno stabilire le reali cause del decesso.