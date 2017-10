Violenza sulle donne: nel 2017 quattordici arresti dai Carabinieri di Venezia

VENEZIA - Quattordici arresti in flagranza di reato, 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite, 232 persone deferite all'autorità giudiziaria, oltre a27 allontanamenti dalla casa familiare e 12 ammonimenti: è il bilancio provvisorio dell'attività svolta dai carabinieri di Venezia quest'anno nel contrasto ai fenomeni legati alle violenze di genere. I dati sono stati ricordati dal comandante provinciale dell'Arma, col. Claudio Lunardo, nel corso della cerimonia di inaugurazione di una sala dedicata all'audizione delle donne vittime di violenze all'interno della caserma dei carabinieri, a San Zaccaria a Venezia. La realizzazione della stanza è avvenuta grazie al progetto nazionale 'Una stanza tutta per sé' del 'Soroptimist International' attraverso un protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. L'evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Luigi Brugnaro e del procuratore della Repubblica, Bruno Cherchi.