Veneto Fronte Skinheads rivendica gli striscioni contro Save the Children

VENETO - Atto dimostrativo degli Skinheads veneti contro Save the Children: sotto la sede di Milano dell'organizzazione è stato trovato stamani uno striscione che recita «Save the Children, Save the Business». L'azione è stata rivendicata da 'Veneto Fronte Skinheads', che con un comunicato stampa ha spiegato che l'azione è legata in particolare agli interventi svolti da Save the Children a favore dei minori migranti. L'Ong ha denunciato il fatto alle autorità competenti e ribadisce il suo impegno per i bambini più vulnerabili. «Quello che è accaduto oggi è inaccettabile ed è solo l'ultimo di una serie di attacchi che ci stanno arrivando. Siamo arrivati al paradosso per cui chi si occupa di salvare vite umane è diventato bersaglio dell'odio e della violenza. La nostra missione resta quella di salvare i bambini in pericolo ovunque e comunque. Nonostante il clima che si è creato sia molto difficile, continueremo a farlo in Italia e nel resto del mondo», dice Valerio Neri, direttore generale Save the Children Italia.