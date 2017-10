Condividere la spesa per la gondola? Ora c'è l'App che lo fa

VENEZIA - Si chiama 'Kishare' e si ispira al car sharing ma è un'App del tutto originale che permette ai turisti di 'condividere' la spesa per un giro turistico in gondola a Venezia. L'hanno ideata due gondolieri, Danilo Costantini e Igor Silvestri, che sono stati ispirati dal fatto che, molti visitatori di Venezia, non volendo sostenere da soli il costo di un tour si appostano vicino agli 'stazi' (approdi) delle gondole cercando altri utenti per condividere il giro che è a prezzo unico indipendentemente dal numero dei trasportati. La App, o meglio il servizio, esclude tassativamente la concorrenza al trasporto pubblico sia che si tratti delle stesse gondole che dei taxi acquei ed è solo finalizzato a rendere accessibile il tour per i canali veneziani a quanti hanno difficoltà economiche per poter spendere gli 80 euro (fino a sei posti) previsti dal tariffario.