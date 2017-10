Apre la Fieracavalli a Verona: numerosi gli appuntamenti

VERONA - Sport, turismo e business, ma anche benessere, spettacolo, arte e intrattenimento. Sono le anime di Fieracavalli, la manifestazione da oltre un secolo punto di riferimento del panorama equestre che, anche per la 119/a edizione, a Veronafiere, porta nella città scaligera 3.000cavalli di 60 razze, 750 aziende del settore provenienti da 25 nazioni e oltre 160mila visitatori da tutto il mondo. Durante i quattro giorni della rassegna (fino al 29 ottobre 2017) sono in programma 210 appuntamenti tra gare sportive, concorsi e show.

Fari puntati sui due comparti trainanti del settore equestre, sport e turismo. Grande attenzione anche al business, con i tre padiglioni dove è possibile trovare tutti gli accessori per l'equitazione (abbigliamento, attrezzature tecniche, complementi per maneggi e scuderie), con la partecipazione di tutti i grandi brand. Proprio sul versante estero è da segnalare l'arrivo a Veronafiere di delegazioni commerciali di buyer provenienti in particolare da Russia, Austria e Ungheria.