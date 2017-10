Arrestati due giovani per coltivazione di Marijuana. Avevano già intascato 80mila euro

PADOVA - I carabinieri di Carmignano di Brenta, in collaborazione con i colleghi forestali di Cittadella, hanno arrestato due uomini, originari di Salerno, che avevano trasformato un appezzamento di terreno protetto dai rovi a San Pietro in Gu' in un grande orto di marijuana. Franco Nocera, 36 anni, residente a Vicenza, e Gianluca De Giglio, 29, residente a Paese (Treviso), coltivavano 150 piante della varietà "Amnesia White", la più cara in commercio, con un valore di circa 85 euro ogni 10 semi. I militari dell'Arma hanno sequestrato un raccolto di dieci chili, che avrebbe fruttato circa 80 mila euro. I due, arrestati per coltivazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, secondo l'accusa, avevano allestito un impianto di irrigazione e seguivano le istruzioni contenute in un depliant e calendari per ottenere un risultato di alta qualità. L'indagine, partita da un servizio antibracconaggio dei carabinieri forestali, è proseguita col monitoraggio di droni e telecamere.