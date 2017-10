Va a fuoco la casa, muore un anziano

TREVISO - Un anziano di 75 anni, pare con problemi di mobilità, è morto in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione a Giava del Montello, in provincia di Treviso. L'uomo, secondo una prima ipotesi, avrebbe cercato di mettersi in salvo dopo che le fiamme erano divampate ma sarebbe stato sopraffatto dal fumo e morto per intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna.