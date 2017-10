Disabili e anziani di Amatrice potranno viaggiare grazie alla Croce Verde di Vicenza

VICENZA - Un Fiat Doblò XL di ultima generazione del valore di 30mila euro, con tetto rialzato, dotato di ogni optional per il trasporto di disabili e anziani, completato da un sollevatore a doppio braccio elettrico con pedana è stato donato al Comune di Amatrice dalla Croce Verde di Vicenza. Il mezzo, acquistato grazie all'apporto di una sessantina di partner aziendali e con la raccolta volontaria di fondi è stato consegnato da una delegazione vicentina, al sindaco Sergio Pirozzi della cittadina colpita 14 mesi fa dal terremoto. «Il volontariato - ha detto Pirozzi - è ciò che permette alle nostre terre di risorgere. Vicenza è una città lontana ma grazie al vostro sforzo e al vostro contributo fa sentire il suo calore non solo a me e all'amministrazione ma a tutti quei cittadini che potremo aiutare con il mezzo che ci state donando».