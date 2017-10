Omicidio Noventa, secondo il Gup Debora lo aveva progettato

PADOVA - Debora Sorgato, 45 anni, voleva interrompere il rapporto tra il fratello Freddy, 47 anni, e Isabella Noventa di 55 anni. Sarebbe stato questo all'origine del progetto, concepito assieme allo stesso Freddy e con l'aiuto della tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco, 54 anni, di uccidere Isabella, messo in atto il 15 gennaio 2016, probabilmente all'interno della villetta di Freddy ad Albignasego. E' quanto si afferma nelle motivazioni della sentenza che il 22 giugno scorso condannò a trent'anni di carcere l'ex fidanzato-ballerino, Freddy Sorgato, a 30 anni la sorella di questi, Debora, accecata dalla gelosia per la vittima, a 16 anni e 10 mesi alla rivale in amore, Manuela Cacco, che si prestò alla triste messa in scena della passeggiata a Padova con il giubbino dell'amica uccisa a favore delle telecamere di sicurezza, per depistare le indagini. Un fascicolo di 358 pagine che il Gup Tecla Cesaro ha ora depositato.