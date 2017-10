Clandestini iracheni nascosti in carro merci a Vicenza

VICENZA - Alcuni clandestini, quattro o cinque, sono stati trovati all'interno di un carro merci, di un convoglio pare carico di mais, un chilometro e mezzo prima della stazione ferroviaria di Vicenza, sulla linea Milano-Venezia provenendo da Verona. Dopo l'allarme sul posto sono state dirottate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e alcune ambulanze del Suem 118. Potrebbe trattarsi di stranieri di origine irachena, ma al momento la nazionalità degli stranieri non è ancora resa nota. Sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti e l'individuazione.